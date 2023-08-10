Суд арестовал главу района Ростовской области за превышение полномочий
Цимлянский районный суд арестовал главу района Владимира Светличного по делу о превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.
Отмечается, что суд рассмотрел материал о заключении Светличного под стражу.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 6 октября», — указали в учреждении.
Против чиновника возбуждены уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении. Постановление суда еще не вступило в законную силу.
По данным СМИ, дело в отношении Светличного завели из-за завышения сметы контракта на ремонт краеведческого музея в Цимлянске.
Ранее 57-летний Светличный заявил, что собирается записаться добровольцем в армию и уже написал заявление в военкомат, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом чиновник останется во главе районной администрации по меньшей мере до единого дня голосования в сентябре.
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