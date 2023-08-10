Суд арестовал главу района Ростовской области за превышение полномочий

Отмечается, что суд рассмотрел материал о заключении Светличного под стражу.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 6 октября», — указали в учреждении.

Против чиновника возбуждены уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении. Постановление суда еще не вступило в законную силу.

По данным СМИ, дело в отношении Светличного завели из-за завышения сметы контракта на ремонт краеведческого музея в Цимлянске.

Ранее 57-летний Светличный заявил, что собирается записаться добровольцем в армию и уже написал заявление в военкомат, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом чиновник останется во главе районной администрации по меньшей мере до единого дня голосования в сентябре.

