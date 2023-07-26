В Москве возбудили уголовное дело из-за хищения 227 млн рублей из бюджета

Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») по факту хищения бюджетных средств в Москве на сумму 227 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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По данным следствия, преступная группа при проведении процедуры госзакупок завысила цену приобретаемого товара на 277 миллиона рублей.

В рамках расследования допрошены 12 человек, а также проведено 20 обысков.

Круг лиц преступной схемы и все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Следственном комитете России заявили, что задержан бывший мэр Ижевска, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: arh.sledcom.ru
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