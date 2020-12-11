Студенты колледжей в Чувашии смогут возобновить очное обучение
Министерство образования и молодежной политики Чувашии готовит распоряжение, согласно которому студенты колледжей смогут возобновить очные занятия уже в ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора республики.
По данным пресс-службы, в средних специальных учебных заведениях отмечается снижение заболеваемости COVID-19, что позволяет министерству рекомендовать колледжам и техникумам вернуться к очному формату обучения. Студенты вузов Чувашии продолжат учиться дистанционно.
Дистанционное обучение для студентов учреждений среднего и высшего образования Чувашии началось 24 ноября. Замминистра образования и молодежной политики Чувашии Алексей Лукшин заявил, что по состоянию на 11 декабря COVID-19 выявлен у 5 человек, из них двое преподавателей. По словам Лукшина, контакты зараженных не превышают 50 человек.
Во время заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом глава Минздрава Чувашии Владимир Степанов рассказал, что коэффициент распространения инфекции составляет 0,98 в сравнении с 1 в среднем по России, 22% мест в коечном фонде региона остаются свободными.
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