Студенты колледжей в Чувашии смогут возобновить очное обучение

Министерство образования и молодежной политики Чувашии готовит распоряжение, согласно которому студенты колледжей смогут возобновить очные занятия уже в ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора республики.

По данным пресс-службы, в средних специальных учебных заведениях отмечается снижение заболеваемости COVID-19, что позволяет министерству рекомендовать колледжам и техникумам вернуться к очному формату обучения. Студенты вузов Чувашии продолжат учиться дистанционно.

Дистанционное обучение для студентов учреждений среднего и высшего образования Чувашии началось 24 ноября. Замминистра образования и молодежной политики Чувашии Алексей Лукшин заявил, что по состоянию на 11 декабря COVID-19 выявлен у 5 человек, из них двое преподавателей. По словам Лукшина, контакты зараженных не превышают 50 человек.

Во время заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом глава Минздрава Чувашии Владимир Степанов рассказал, что коэффициент распространения инфекции составляет 0,98 в сравнении с 1 в среднем по России, 22% мест в коечном фонде региона остаются свободными.

