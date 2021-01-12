Студентам в Подмосковье продлили удаленку
Дистанционный формат обучения для студентов вузов в Подмосковье продлен до 6 февраля. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Электронное обучение вводится с 13 января по 6 февраля. В документе также говорится, что в течение этого времени карты студентов будут заблокированы, передает RT.
Мера принята в связи с риском распространения коронавирусной инфекции. Подмосковье по числу заразившихся в России находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга.
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