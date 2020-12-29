Названа самая пострадавшая от «дистанционки» категория школьников

Больше всех от вынужденного перехода на дистанционный формат обучения пострадали школьники 6-7 классов, заявила эксперт ОНФ, директор фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова.

По её мнению, именно эти ребята наиболее уязвимы, поскольку именно в их возрасте наступает переходный период как с точки зрения приоритетов в учебе, так и в социальных коммуникациях.

«У них повышенное желание общаться, чувствовать себя нужными, принимаемыми обществом – то есть это дети, у которых сейчас формируется самооценка. Думаю, что им сейчас наиболее тяжело», - сказала Половкова в эфире «Радио 1».

Ученикам младших классов проще, потому что многие функции в их возрасте исполняет семья, а старшеклассники уже нацелены на сдачу экзаменов и лучше понимают своё профессиональное будущее, полагает эксперт.

