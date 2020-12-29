Названа самая пострадавшая от «дистанционки» категория школьников
Больше всех от вынужденного перехода на дистанционный формат обучения пострадали школьники 6-7 классов, заявила эксперт ОНФ, директор фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова.
По её мнению, именно эти ребята наиболее уязвимы, поскольку именно в их возрасте наступает переходный период как с точки зрения приоритетов в учебе, так и в социальных коммуникациях.
«У них повышенное желание общаться, чувствовать себя нужными, принимаемыми обществом – то есть это дети, у которых сейчас формируется самооценка. Думаю, что им сейчас наиболее тяжело», - сказала Половкова в эфире «Радио 1».
Ученикам младших классов проще, потому что многие функции в их возрасте исполняет семья, а старшеклассники уже нацелены на сдачу экзаменов и лучше понимают своё профессиональное будущее, полагает эксперт.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,1 млн+27 002 / сут.
Умерли
55 827+562 / сут.
Выздоровели
2,5 млн+24 874 / сут.
- Портал Московского инновационного кластера обновили и усовершенствовали — Сергунина
- Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов: предприятия Москвы получат 770 млн рублей субсидий
- В России выявлено 27 тысяч новых случаев заражения COVID-19
- Россия и США пресекли контрабанду кокаина из Южной Америки
- Названы денежные операции, которые государство будет контролировать в новом году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru