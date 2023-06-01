Строительство трех жилых корпусов началось в Москве у метро «Дмитровская»
В Москве у метро «Дмитровская» по адресу: 2-я Хуторская улица, з/у 31А началось строительство трех жилых корпусов для переселения по программе реновации, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, ввод в эксплуатацию жилых домов запланирован на 2025 год, сейчас на объекте начались работы подготовительного периода.
Всего проектом предусмотрено 517 квартир (100 однокомнатных, 355 двухкомнатных и 62 трехкомнатных). Тринадцать адаптируют для маломобильных жильцов.
В вестибюле жилой части каждого корпуса разместятся: колясочная и кладовая для уборочного инвентаря. Новостройку оснастят системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.
Вход в здания, пол вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах предусмотрен в один уровень с поверхностью земли, что оценят родители с детскими колясками и маломобильные люди.
Рядом с домом обустроят детскую и спортивную площадку, а также зону для тихого отдыха взрослых.
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