Строительство трех жилых корпусов началось в Москве у метро «Дмитровская»

В Москве у метро «Дмитровская» по адресу: 2-я Хуторская улица, з/у 31А началось строительство трех жилых корпусов для переселения по программе реновации, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, ввод в эксплуатацию жилых домов запланирован на 2025 год, сейчас на объекте начались работы подготовительного периода.

Всего проектом предусмотрено 517 квартир (100 однокомнатных, 355 двухкомнатных и 62 трехкомнатных). Тринадцать адаптируют для маломобильных жильцов.

В вестибюле жилой части каждого корпуса разместятся: колясочная и кладовая для уборочного инвентаря. Новостройку оснастят системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.

Вход в здания, пол вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах предусмотрен в один уровень с поверхностью земли, что оценят родители с детскими колясками и маломобильные люди.

Рядом с домом обустроят детскую и спортивную площадку, а также зону для тихого отдыха взрослых.

