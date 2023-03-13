Строительство пешеходного перехода на севере Москвы завершат осенью 2023 года
Строительство подземного пешеходного перехода возле дома 29 по Дмитровскому шоссе, проходящего под автомагистралью и железнодорожными путями Савеловского направления МЖД, завершат в октябре 2023 года. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, сейчас возводится лестничный сход № 1, разрабатывается котлован лестничного схода № 2, а также строится дождевая канализация.
Длина объекта составит 84 метра. Его оснастят тремя лифтами для удобства маломобильных лиц. Также рядом высадят 50 деревьев и 1200 кустарников.
Сход №1 расположится на нечетной стороне Дмитровского шоссе, сход №2 — на четной стороне. Сход №3 будет находиться возле жилых домов на улице Яблочкова. Переход позволит пешеходам безопасно преодолевать оживленную дорогу и железнодорожные пути.
Загрутдинов добавил, что необходимость строительства объясняется запуском МЦД-1 и, как следствие, интенсивностью движения поездов на данном направлении. Он отметил, что при закрытом способе сооружения график движения поездов не страдает.
Глава Департамента строительства также напомнил, что столичная транспортная инфраструктура модернизируется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.
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