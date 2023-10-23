Строители возвели 36 новых домов по программе реновации в ЮЗАО

В рамках программы реновации строители возвели 36 новостроек суммарной жилой площадью 415,2 тысячи «квадратов» на юго-западе Москвы. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, сейчас под заселение передали 34 новых дома, еще два в районах Коньково и Зюзино готовятся к заселению, первые жильцы переедут в них уже в 2023 году.

Бочкарев добавил, что больше всего новостроек — 11 — возвели в Зюзине, в районе Коньково построили шесть домов, в районах Академический и Южное Бутово — по четыре новых здания.

В свою очередь глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что сегодня в ЮЗАО начато или завершено расселение 80 ветхих домов. Он отметил, что ключи от новых квартир уже получили около 4600 семей, еще свыше 750 семей завершают оформление документов. Большинство переехавших семей (3100) воспользовались бесплатными услугами грузчиков и предоставляемым городом грузовым автомобилям. Левкин подчеркнул, что грузчики бесплатно перевозят крупногабаритные предметы интерьера, сами хозяева занимаются перевозкой ценных вещей, документов и домашних животных.

По словам руководителя департамента, сейчас в округе строятся 16 новых домов, еще 24 проектируются. Суммарная площадь квартир в них составит свыше 772 тысяч «квадратов».

