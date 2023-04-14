Строители метро «Аэропорт Внуково» начали засыпку котлована
Станция метро «Аэропорт Внуково», которая появится на Солнцевской линии, находится в состоянии высокой общестроительной готовности, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, в этой связи уже началась засыпка котлована.
«Земляные работы будут проводиться по мере завершения работ по устройству инженерных систем и их вывода на поверхность станционного комплекса», – добавил Бочкарев.
Со своей стороны, гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал о внутренней отделке станции.
«Помимо устройства инженерного оборудования ведется архитектурная отделка пассажирской зоны платформенного участка и технических помещений», - отметил он, добавив, что скоро начнется монтаж эскалаторов.
В настоящее время в состав Солнцевской линии входят 12 станций метро от «Делового центра» до «Рассказовки». После ввода ее нового участка, куда войдут «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково», Внуково станет первым в стране аэропортом со станцией метро.
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