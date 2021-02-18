Сторонников украинских неонацистов задержали в Воронеже

В гараже одного из задержанных найден предмет, похожий на миномётную мину времён Великой Отечественной войны. Предмет отправлен на экспертизу. У представителей МКУ изъята экстремистская литература, символика националистических организаций, а также холодное оружие.

Возбуждено уголовное дело по статье УК «Совершение действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам национальности, совершенные публично организованной группой».

