Сторонников украинских неонацистов задержали в Воронеже

В Воронеже задержаны сторонники украинской молодежной неонацистской группы «МКУ». Об этом сообщила пресс-служба ФСБ РФ.

Сторонники организации подозреваются в пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, передает RT. По версии следствия, они оставляли экстремистские послания на стенах зданий и заборах в Воронеже.

Установлены боевики, причастные к нападению на правоохранителей в Чечне в 2000 году

В гараже одного из задержанных найден предмет, похожий на миномётную мину времён Великой Отечественной войны. Предмет отправлен на экспертизу. У представителей МКУ изъята экстремистская литература, символика националистических организаций, а также холодное оружие.

Возбуждено уголовное дело по статье УК «Совершение действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам национальности, совершенные публично организованной группой».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкстремистыВоронеж
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры