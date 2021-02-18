Сторонников украинских неонацистов задержали в Воронеже
В Воронеже задержаны сторонники украинской молодежной неонацистской группы «МКУ». Об этом сообщила пресс-служба ФСБ РФ.
Сторонники организации подозреваются в пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, передает RT. По версии следствия, они оставляли экстремистские послания на стенах зданий и заборах в Воронеже.
В гараже одного из задержанных найден предмет, похожий на миномётную мину времён Великой Отечественной войны. Предмет отправлен на экспертизу. У представителей МКУ изъята экстремистская литература, символика националистических организаций, а также холодное оружие.
Возбуждено уголовное дело по статье УК «Совершение действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам национальности, совершенные публично организованной группой».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 233 / сут.
Умерли
80 979+459 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+17 627 / сут.
- Умер звезда советского кино Андрей Мягков
- Журналисток приговорили к двум годам колонии за стрим с акции протеста в Минске
- «Катюшу» не будут исполнять вместо гимна РФ на чемпионате мира по лыжному спорту
- Сторонников украинских неонацистов задержали в Воронеже
- Янукович назвал виновных в ситуации с Крымом и Донбассом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru