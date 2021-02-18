Установлены боевики, причастные к нападению на правоохранителей в Чечне в 2000 году
Следствие установило трех боевиков из банды Басаева и Хаттаба, которые участвовали в нападении на пермских правоохранителей в Чечне в 2000 году. Об этом сообщили в СК РФ.
На сайте ведомства говорится, что получены доказательства их причастности к этому преступлению.
В отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
По данным следствия, 29 марта 2000 года возле села Джани-Ведено Веденского района Чечни участники незаконных вооружённых формирований – всего порядка 200 человек – напали на автоколонну, в которой передвигались сотрудники ГУВД Пермской области и другие военнослужащие. В результате нападения погибли 33 сотрудника правоохранительных органов, в плен попали и впоследствии убиты ещё 10 сотрудников ГУВД Пермской области. Ранены были 102 сотрудника пермского ГУВД и военнослужащих Чечни.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 233 / сут.
Умерли
80 979+459 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+17 627 / сут.
- Демограф спрогнозировал численность населения России к 2040 году
- Мужчина ограбил салон связи в Подмосковье с помощью вешалки
- Ракету «Ангара-А5» со спутником могут запустить уже в 2021 году
- Установлены боевики, причастные к нападению на правоохранителей в Чечне в 2000 году
- На Украине остановку строительства «Северного потока-2» назвали «вопросом жизни и смерти»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru