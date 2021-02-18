Установлены боевики, причастные к нападению на правоохранителей в Чечне в 2000 году

Следствие установило трех боевиков из банды Басаева и Хаттаба, которые участвовали в нападении на пермских правоохранителей в Чечне в 2000 году. Об этом сообщили в СК РФ.

На сайте ведомства говорится, что получены доказательства их причастности к этому преступлению.

В отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).