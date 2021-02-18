Установлены боевики, причастные к нападению на правоохранителей в Чечне в 2000 году

Следствие установило трех боевиков из банды Басаева и Хаттаба, которые участвовали в нападении на пермских правоохранителей в Чечне в 2000 году. Об этом сообщили в СК РФ.

На сайте ведомства говорится, что получены доказательства их причастности к этому преступлению.

В отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

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По данным следствия, 29 марта 2000 года возле села Джани-Ведено Веденского района Чечни участники незаконных вооружённых формирований – всего порядка 200 человек – напали на автоколонну, в которой передвигались сотрудники ГУВД Пермской области и другие военнослужащие. В результате нападения погибли 33 сотрудника правоохранительных органов, в плен попали и впоследствии убиты ещё 10 сотрудников ГУВД Пермской области. Ранены были 102 сотрудника пермского ГУВД и военнослужащих Чечни.


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Фото: sledcom.ru
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