Станцию метро «Деловой центр» откроют для пассажиров 12 декабря

Между тем, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшие годы вместе с РЖД и правительством Подмосковья планируется построить и открыть более 10 новых станций Московских центральных диаметров (МЦД).

Градоначальник уточнил, что речь идёт о станциях «Петровско-Разумовская», «Щукинская», «Марьина Роща», «Печатники», «Аминьевская», «Минская», «Поклонная», «Кутузовская», «Тестовская» («Камушки»). По словам Собянина, многие из них откроются уже в 2021-2022 годах.

Мэр столицы отметил, что новые станции в жилых районах и транспортно-пересадочные узлы не только ощутимо сокращают время ежедневных поездок для миллионов пассажиров, но и дают толчок к развитию, если открываются в депрессивной промзоне.

