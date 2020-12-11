Станцию метро «Деловой центр» откроют для пассажиров 12 декабря
Станцию «Деловой центр» Солнцевской линии столичной подземки примет первых пассажиров 12 декабря. Об этом заявили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
«Теперь "Деловой центр" станет конечной станцией Солнцевской линии. На желтой ветке будет увеличена парность поездов. В вагонах станет свободнее, а поездки пассажиров – комфортнее», – подчеркнули в департаменте.
Добавим, со станции «Деловой центр» пассажиры могут пересесть на МЦК, МЦД, а также Большую кольцевую и Филевскую линии.
Между тем, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшие годы вместе с РЖД и правительством Подмосковья планируется построить и открыть более 10 новых станций Московских центральных диаметров (МЦД).
Градоначальник уточнил, что речь идёт о станциях «Петровско-Разумовская», «Щукинская», «Марьина Роща», «Печатники», «Аминьевская», «Минская», «Поклонная», «Кутузовская», «Тестовская» («Камушки»). По словам Собянина, многие из них откроются уже в 2021-2022 годах.
Мэр столицы отметил, что новые станции в жилых районах и транспортно-пересадочные узлы не только ощутимо сокращают время ежедневных поездок для миллионов пассажиров, но и дают толчок к развитию, если открываются в депрессивной промзоне.
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