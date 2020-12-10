Полицейские в московском метро приняли роды у пассажирки
Полицейские помогли принять роды у женщины в московском метро. Об этом сообщает МВД Медиа.
Инцидент произошел накануне вечером. Сотрудники полиции во время обхода вестибюля станции "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии заметили беременную женщину, которая при сходе с эскалатора начала опускаться на пол. Выяснилось, что 29-летняя пассажирка подземки была на последних сроках беременности.
Представители МВД вызвали скорую помощь, однако роды уже начались, и сержант полиции Алеся Полякова помогла ребенку родиться. Затем все участники происшествия ждали приезда медиков. Новорожденного обернули в специальную теплоизолирующую фольгу для того, чтобы он не замерз.
Прибывшие на место врачи сообщили, что помощь молодой маме была оказана квалифицированная и доставили женщину с ребенком в больницу.
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