Полицейские в московском метро приняли роды у пассажирки

Представители МВД вызвали скорую помощь, однако роды уже начались, и сержант полиции Алеся Полякова помогла ребенку родиться. Затем все участники происшествия ждали приезда медиков. Новорожденного обернули в специальную теплоизолирующую фольгу для того, чтобы он не замерз.

Прибывшие на место врачи сообщили, что помощь молодой маме была оказана квалифицированная и доставили женщину с ребенком в больницу.

