Стало известно количество пунктов вакцинации от коронавируса в России

Вице-премьер Татьяна Голикова в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» заявила, что в России развёрнуто более шести тысяч пунктов вакцинации от COVID-19.

По её словам, 28 марта начнутся поставки в гражданский оборот третьего российского препарата от коронавируса - вакцины «КовиВак».

Также вице-премьер добавила, что в стране организована централизованная кампания по доставке вакцины в регионы со складов производителя, сообщает RT.

Ранее Голикова заявила, что, несмотря на улучшение ситуации, вирус не ушел. Она отметила, что COVID-19 постепенно переходит в сезонный вирус и не исключила, что прививку, с высокой долей вероятности, придётся делать регулярно.

