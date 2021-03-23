Стало известно количество пунктов вакцинации от коронавируса в России
Вице-премьер Татьяна Голикова в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» заявила, что в России развёрнуто более шести тысяч пунктов вакцинации от COVID-19.
По её словам, 28 марта начнутся поставки в гражданский оборот третьего российского препарата от коронавируса - вакцины «КовиВак».
Также вице-премьер добавила, что в стране организована централизованная кампания по доставке вакцины в регионы со складов производителя, сообщает RT.
Ранее Голикова заявила, что, несмотря на улучшение ситуации, вирус не ушел. Она отметила, что COVID-19 постепенно переходит в сезонный вирус и не исключила, что прививку, с высокой долей вероятности, придётся делать регулярно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru