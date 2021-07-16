Стало известно число привитых от коронавируса в Москве
Более двух миллионов человек в Москве прошли полный курс вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
В сообщении также говорится, что первый компонент вакцины от COVID-19 в Москве получили более 3,8 миллиона человек.
Ранее в оперштабе по борьбе с коронавирусом заявили, что за последние сутки в Москве зарегистрировали 5 382 новых случая коронавируса, сообщает RT. Всего с начала пандемии COVID-19 в столице был подтверждён у 1 454 217 человек.
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