Стало известно число привитых от коронавируса в Москве

Более двух миллионов человек в Москве прошли полный курс вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

В сообщении также говорится, что первый компонент вакцины от COVID-19 в Москве получили более 3,8 миллиона человек.

Ранее в оперштабе по борьбе с коронавирусом заявили, что за последние сутки в Москве зарегистрировали 5 382 новых случая коронавируса, сообщает RT. Всего с начала пандемии COVID-19 в столице был подтверждён у 1 454 217 человек.

