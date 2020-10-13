Стал известен топ-3 жалоб на услуги ЖКХ в Подмосковье

По его словам, больше всего жалуются жители Химок, следом идут жители Красногорска, далее идут Одинцово, Балашиха и Богородский округ.

Сущенко подчеркнул, что все проблемы решаются оперативно.

По данным Минэнерго Московской области, в регионе к отоплению подключено порядка 75% многоквартирных домов и около 99% объектов социальной инфраструктуры.

