Стал известен топ-3 жалоб на услуги ЖКХ в Подмосковье
Более всего жители Подмосковья жалуются на режим работы отопления, заявил замглавы Госжилинспекции региона Эдуард Сущенко.
«Чуть меньше – ненадлежащая уборка подъездов и на третьем месте – неисправность освещения подъездов», – рассказал он в эфире «Радио 1».
По его словам, больше всего жалуются жители Химок, следом идут жители Красногорска, далее идут Одинцово, Балашиха и Богородский округ.
Сущенко подчеркнул, что все проблемы решаются оперативно.
По данным Минэнерго Московской области, в регионе к отоплению подключено порядка 75% многоквартирных домов и около 99% объектов социальной инфраструктуры.
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