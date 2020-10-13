Стал известен топ-3 жалоб на услуги ЖКХ в Подмосковье

Более всего жители Подмосковья жалуются на режим работы отопления, заявил замглавы Госжилинспекции региона Эдуард Сущенко.

«Чуть меньше – ненадлежащая уборка подъездов и на третьем месте – неисправность освещения подъездов», – рассказал он в эфире «Радио 1».

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По его словам, больше всего жалуются жители Химок, следом идут жители Красногорска, далее идут Одинцово, Балашиха и Богородский округ.

Сущенко подчеркнул, что все проблемы решаются оперативно.

По данным Минэнерго Московской области, в регионе к отоплению подключено порядка 75% многоквартирных домов и около 99% объектов социальной инфраструктуры.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПодмосковьеЖалобаЖКХ
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