Названы условия снижения платы за ЖКХ в России

Коммунальные платежи граждан России могут быть изменены в пользу потребителей. Соответствующий законопроект уже внесён в Государственную думу.

Авторы инициативы предлагают снизить стоимость жилищно-коммунальных услуг, если они были оказаны недолжным образом. Например, когда в зимний период батареи в домах чуть тёплые.

Кроме того, когда долго нет воды, света или газа. В таких случаях необходимо будет сделать перерасчет, говорится в документе, сообщает РЕН ТВ.

В том случае, если нарушение стало возможным по вине организации, отвечающей за содержание общедомового имущества, поставщик ресурсов получит право потребовать от нее компенсацию.

