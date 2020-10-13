Названы условия снижения платы за ЖКХ в России
Коммунальные платежи граждан России могут быть изменены в пользу потребителей. Соответствующий законопроект уже внесён в Государственную думу.
Авторы инициативы предлагают снизить стоимость жилищно-коммунальных услуг, если они были оказаны недолжным образом. Например, когда в зимний период батареи в домах чуть тёплые.
Кроме того, когда долго нет воды, света или газа. В таких случаях необходимо будет сделать перерасчет, говорится в документе, сообщает РЕН ТВ.
В том случае, если нарушение стало возможным по вине организации, отвечающей за содержание общедомового имущества, поставщик ресурсов получит право потребовать от нее компенсацию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru