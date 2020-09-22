Назван самый популярный парк Подмосковья
Самым популярным местом отдыха в Подмосковье стал парк «Пехорка» в Балашихе. За прошлую неделю его посетили 55 тысяч человек, передает «Радио 1».
Также популярностью пользуются парки «Елочка» в Домодедове, Одинцовский парк имени Лазутиной и Люберецкий парк «Наташинские пруды».
Всего в регионе расположено 117 парков. По данным министерства благоустройства Подмосковья, за минувшую неделю отдых на природе выбрали 500 тысяч человек.
Ранее глава министерства Михаил Хайкин заявил, что центральный парк должен быть в каждом городе Подмосковья.
Мы стараемся, чтобы в городах появлялись территории разного типа, у нас получается этого достигать», – передает «Радио 1» слова чиновника.
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