Назван самый популярный парк Подмосковья

Самым популярным местом отдыха в Подмосковье стал парк «Пехорка» в Балашихе. За прошлую неделю его посетили 55 тысяч человек, передает «Радио 1».

Также популярностью пользуются парки «Елочка» в Домодедове, Одинцовский парк имени Лазутиной и Люберецкий парк «Наташинские пруды».

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Всего в регионе расположено 117 парков. По данным министерства благоустройства Подмосковья, за минувшую неделю отдых на природе выбрали 500 тысяч человек.

Ранее глава министерства Михаил Хайкин заявил, что центральный парк должен быть в каждом городе Подмосковья.

Мы стараемся, чтобы в городах появлялись территории разного типа, у нас получается этого достигать», – передает «Радио 1» слова чиновника.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПодмосковьеОтдыхПарки
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