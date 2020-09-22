Назван самый популярный парк Подмосковья

Самым популярным местом отдыха в Подмосковье стал парк «Пехорка» в Балашихе. За прошлую неделю его посетили 55 тысяч человек, передает «Радио 1».

Также популярностью пользуются парки «Елочка» в Домодедове, Одинцовский парк имени Лазутиной и Люберецкий парк «Наташинские пруды».