Стал известен кандидат на должность главы Мордовии

Председатель правительства Дагестана Артем Здунов стал кандидатом на пост главы Мордовии, сообщает РБК со ссылкой на источники.

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До работы в Дагестане Здунов занимал пост главы министерства экономики Татарстана.

Глава Мордовии Владимир Волков, руководящий регионом с 2012 года, сообщил в среду, что обратился к президенту Владимиру Путину с прошением об отставке. Он пояснил, что решение вызвано желанием «дать дорогу молодым», сообщает РЕН ТВ.

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ФОТО: сайт правительства Дагестана
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