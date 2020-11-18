Стал известен кандидат на должность главы Мордовии
18 ноября 202014:33
Председатель правительства Дагестана Артем Здунов стал кандидатом на пост главы Мордовии, сообщает РБК со ссылкой на источники.
До работы в Дагестане Здунов занимал пост главы министерства экономики Татарстана.
Глава Мордовии Владимир Волков, руководящий регионом с 2012 года, сообщил в среду, что обратился к президенту Владимиру Путину с прошением об отставке. Он пояснил, что решение вызвано желанием «дать дорогу молодым», сообщает РЕН ТВ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+20 985 / сут.
Умерли
34 387+456 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+25 179 / сут.
- «48 часов - долго». Путин раскритиковал срок выполнения теста на коронавирус
- Алиев: Россия и Турция будут обеспечивать безопасность в Карабахе
- Голикова рассказала, когда поступит в оборот антикоронавирусная вакцина центра «Вектор»
- Стал известен кандидат на должность главы Мордовии
- Назван регион России с самой высокой заболеваемостью COVID-19
18 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru