В Госдуме назвали самые бедные регионы России
Парламентарий рассказал на пресс-конференции НСН, по каким причинам некоторые российские регионы остаются убыточными.
Счётная палата отметила у нескольких российских регионов серьёзные проблемы с госдолгом. Так, задолженность Мордовии составляет более 51 млрд рублей, долг Псковской области вырос до 17 млрд рублей, Ингушетия должна федеральному бюджету 3,33 млрд рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин уже поручил властям Ингушетии заключить соглашение с Минфином о мерах по восстановлению платежеспособности. В связи с этим многие СМИ уже окрестили происходящее «банкротством».
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников на пресс-конференции НСН назвал самые богатые и бедные регионы России.
«Прибыльные – это где есть концентрация капитала, бизнеса и производства. Кормильцы России – нефтегазодобывающие регионы. Ну а бедные там, где избыток рабочей силы. Например, это Северный Кавказ: Карачаево-Черкесия, Дагестан, Ингушетия. В бедственном положении Тыва, Хакасия, так как там нет производства и финансовых потоков. При этом рядом расположен богатый Красноярский край. В бедных республиках фантастический потенциал, нужно лишь грамотное управление. Например, Хакасия - это жемчужина туризма, а в Тыве находятся залежи самого лучшего угля в стране», - рассказал депутат.
Ранее директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов называл среди бедных регионов Мордовию, Чечню, Кабардино-Балкарию, где также растут объемы безработицы, несмотря на активное финансирование этих регионов государством. Вместе с тем он добавил, что для признания региона банкротом необходимо не только заключение Счётной палаты, но и решение суда.
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