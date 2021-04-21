Сроки газификации Подмосковья с учётом поручения Путина могут быть сокращены
Сроки полной газификации Подмосковья с учётом поручения Владимира Путина могут быть сокращены. С таким заявлением выступил гендиректор Мособлгаза Игорь Баранов. Так он прокомментировал поручение президента России, согласно которому подводка газа до границ земельного участка должна быть для россиян бесплатной.
Игорь Баранов отметил, что по утверждённым планам Московской области, выйти на полную газификацию региона можно было к 2030 году.
«Однако с учётом поручения президента, при поддержке правительства России и Газпрома мы сможем значительно сократить эти сроки. Нет сомнений, что поручение главы государства будет выполнено. Поддержка президента является для нас крайне важной», - цитирует гендиректора Мособлгаза «Радио 1».
Кроме того, Игорь Баранов подчеркнул, что в настоящий момент Московской области самый высокий охват населения газификацией. Он составляет 96,1% при среднем общероссийским показателе 70,4%. По его словам, ежегодно в регионе газифицируется 50 населённых пунктов, в которых, в общей сложности, проживают 10 тысяч человек.
Напомним, ранее в среду, 21 апреля, Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. В его ходе глава государства поручил отработать механизм, при котором россияне не будут платить за подведение газовой трубы к границам участка, на котором стоит жилой дом.
А ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил коммунальным и экстренным службам в регионе усилить контроль за состоянием газового оборудования в частных домах Подмосковья.
Он напомнил, что около 11% собственников квартир в каждом подмосковном доме не заключают договоры, по которым обслуживается газовое оборудование. По словам Воробьёва, в частном секторе сложилась "более сложная" ситуация. Губернатор предупредил сотрудников о необходимости создавать во время проверок комфортные для граждан условия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 271 / сут.
Умерли
107 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+9 644 / сут.
- Белый дом отверг обвинения в причастности к покушению на Лукашенко
- Чехия потребовала вернуть высланных дипломатов в РФ
- Захарова: США замалчивают планы по развертыванию ядерных вооружений
- Самарские «Крылья Советов» вышли в финал Кубка России
- Посла РФ Змеевского вызвали в МИД Чехии
- Экс-премьер Японии выступил за признание Крыма российским
- Около 5 тысяч человек вышли на несанкционированную акцию в Екатеринбурге
- СМИ: Хакеры требуют от Apple $50 млн за украденные секретные чертежи
- Москвичей предупредили о возможном закрытии станций метро
- В США обнаружили устойчивый к антителам штамм коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru