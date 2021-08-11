Среди привившихся со 2 по 8 августа москвичей разыграли еще пять автомобилей

В эфире телеканала «Москва 24» 11 августа произошел очередной розыгрыш пяти автомобилей среди жителей столицы, получивших вакцину от COVID-19. Лотерея была организована в рамках акции «Вакцина рулит».

Обладателями машины стали Никита Сергеевич, Анатолий Константинович, Екатерина Александровна, Юлия Викторовна и Евгений Юрьевич. В соответствии с российским законодательством, фамилии победивших публично называть нельзя.

В число претендентов на выигрыш вошли более 76 тысяч человек, которые получили первый компонент вакцины в Москве в период с 2 по 8 августа. Победители были определены методом случайного выбора. Организаторы отметили, что сами выйдут на связь с победителями акции.

Программа «Вакцина рулит» началась 13 июня. Целью акции является стимулирование вакцинации. Раз в неделю среди жителей Москвы проводится розыгрыш пяти автомобилей ценой в 1 миллион рублей. В акции может принять участие стать любой совершеннолетний россиянин.

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ФОТО: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:АвтомобилиАкцияВакцинацияМосква
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