Среди привившихся со 2 по 8 августа москвичей разыграли еще пять автомобилей
В эфире телеканала «Москва 24» 11 августа произошел очередной розыгрыш пяти автомобилей среди жителей столицы, получивших вакцину от COVID-19. Лотерея была организована в рамках акции «Вакцина рулит».
Обладателями машины стали Никита Сергеевич, Анатолий Константинович, Екатерина Александровна, Юлия Викторовна и Евгений Юрьевич. В соответствии с российским законодательством, фамилии победивших публично называть нельзя.
В число претендентов на выигрыш вошли более 76 тысяч человек, которые получили первый компонент вакцины в Москве в период с 2 по 8 августа. Победители были определены методом случайного выбора. Организаторы отметили, что сами выйдут на связь с победителями акции.
Программа «Вакцина рулит» началась 13 июня. Целью акции является стимулирование вакцинации. Раз в неделю среди жителей Москвы проводится розыгрыш пяти автомобилей ценой в 1 миллион рублей. В акции может принять участие стать любой совершеннолетний россиянин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 571 / сут.
Умерли
167 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+20 067 / сут.
- Попова постановила привить от гриппа не менее 60% населения
- Депутат Госдумы Гаджиев дал борцу Садулаеву $1 млн за победу на ОИ
- Воздух Красноярска вновь оказался самым грязным среди городов мира
- Samsung представил новые смартфоны - флагманы с гибким дисплеем
- Карантин из-за африканской чумы свиней введён в Архангельской области
- Сбежавшие через окно суда в Выборге братья задержаны под Петербургом
- Романа Юнемана могут снять с думских выборов из-за фальсификации подписных листов
- Подозреваемый в работе на спецслужбы РФ британец арестован в Германии
- ВОЗ не считает COVID-штамм «йота» более опасным
- Следственный комитет завел дело после нефтеразлива у Новороссийска
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru