Спорткомплекс с двумя бассейнами во Внуково готов на 98%
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Пегас» с двумя бассейнами появится в районе Внуково, его готовность составляет 98%. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Он отметил, что спорткомплекс находится на улице Изваринская, владение 2. На объекте уже заканчивается сборка мебели и технологического оборудования, проводятся пуско-наладочные работы. Благоустройство прилегающей территории выполнено на 80%. Заканчивается также монтаж наружного освещения.
Так, в спорткомплексе будут расположены бассейн 25х16 метров на восемь дорожек и бассейн 10х6 метров для обучения плаванию детей. Также предусмотрен тренажерный зал, административные, технические помещения и буфет. Внешний облик ФОКа будет в графитовом, бежевом и красном оттенках.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что количество спортивных объектов в городе будет увеличено более чем в два раза. Он подчеркивал, что возведение спортобъектов позволило вдвое повысить число жителей, занимающихся спортом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru