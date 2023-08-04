Спорткомплекс с двумя бассейнами во Внуково готов на 98%

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Пегас» с двумя бассейнами появится в районе Внуково, его готовность составляет 98%. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что спорткомплекс находится на улице Изваринская, владение 2. На объекте уже заканчивается сборка мебели и технологического оборудования, проводятся пуско-наладочные работы. Благоустройство прилегающей территории выполнено на 80%. Заканчивается также монтаж наружного освещения.

Так, в спорткомплексе будут расположены бассейн 25х16 метров на восемь дорожек и бассейн 10х6 метров для обучения плаванию детей. Также предусмотрен тренажерный зал, административные, технические помещения и буфет. Внешний облик ФОКа будет в графитовом, бежевом и красном оттенках.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что количество спортивных объектов в городе будет увеличено более чем в два раза. Он подчеркивал, что возведение спортобъектов позволило вдвое повысить число жителей, занимающихся спортом.

