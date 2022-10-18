Спасатели просят москвичей быть осторожными из-за непогоды
Московские спасатели предупредили москвичей о соблюдении правил безопасности из-за непогоды.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 9:00 до 16:00 часов 18 октября местами в Москве ожидается сильный дождь, ветер юго-западный, западный до 15 метров в секунду», - говорится в сообщении столичного МЧС.
Спасатели рекомендуют москвичам соблюдать меры безопасности при нахождении на улице. В частности, водителям советуют снизить скорость движения, а пешеходам не укрываться от дождя под деревьями.
Ранее синоптик рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», когда Москве ждать первого снега.
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