Советник Кадырова назвал талибов красавчиками в Instagram

Советник Рамзана Кадырова Адам Шахидов назвал представителей запрещенного в России террористического «Талибан» красавчиками. Такой комментарий появился в его Instagram-аккаунте, сообщает Лента.ру.

Шахидов является советником главы Чечни по религиозным делам.

Кадыров называл события в Афганистане, контроль над которым установили талибы, очередной аферой США против мусульман.

Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, как изменится жизнь афганских женщин после прихода к власти в Афганистане талибов.

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ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:Рамзан КадыровКадыровТалибан
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