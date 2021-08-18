Советник Кадырова назвал талибов красавчиками в Instagram
Советник Рамзана Кадырова Адам Шахидов назвал представителей запрещенного в России террористического «Талибан» красавчиками. Такой комментарий появился в его Instagram-аккаунте, сообщает Лента.ру.
Шахидов является советником главы Чечни по религиозным делам.
Кадыров называл события в Афганистане, контроль над которым установили талибы, очередной аферой США против мусульман.
Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, как изменится жизнь афганских женщин после прихода к власти в Афганистане талибов.
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