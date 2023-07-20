Движение по Крымскому мосту возобновили после воздушной тревоги

На Крымском мосту в понедельник вечером прозвучал сигнал воздушной тревоги, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

СМИ: Воздушную тревогу на Крымском мосту объявили из-за учений ПВО

«Мост временно закрыт. Звучит сигнал «Воздушная тревога. Всем покинуть мост», - говорится в сообщении.

Через непродолжительное время движение на мосту возобновили.

В ночь на понедельник Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. Повреждена автомобильная часть. Погибли двое человек, пострадал ребенок.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее очередным терактом в исполнении Киева. Армия нанесла удары по военным объектам в Одессе.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обвинил Запад в том, что тот закрывает глаза на организованные Украиной теракты, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Воздушное пространствоКрымский МостКрым

Горячие новости

Все новости

партнеры