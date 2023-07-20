Движение по Крымскому мосту возобновили после воздушной тревоги
На Крымском мосту в понедельник вечером прозвучал сигнал воздушной тревоги, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.
«Мост временно закрыт. Звучит сигнал «Воздушная тревога. Всем покинуть мост», - говорится в сообщении.
Через непродолжительное время движение на мосту возобновили.
В ночь на понедельник Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. Повреждена автомобильная часть. Погибли двое человек, пострадал ребенок.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее очередным терактом в исполнении Киева. Армия нанесла удары по военным объектам в Одессе.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обвинил Запад в том, что тот закрывает глаза на организованные Украиной теракты, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ГИБДД рассказали, в каких случаях можно ездить вдвоем на электросамокате
- Сотрудницы психдиспансера в Махачкале издевались над пациентами
- На Украине заявили, что российские станции РЭБ являются целью номер один для ВСУ
- США пообещали продолжить ввод антироссийских санкций
- Движение по Крымскому мосту возобновили после воздушной тревоги
- Офицер НАТО: украинская армия сдает позиции россиянам
- Путин рассказал о важности Арктической зоны для России
- На севере Италии более ста человек пострадали из-за непогоды
- В Сирии зафиксировали наведение истребителей США на российский самолет
- Белый дом усомнился в способности F-16 изменить ход конфликта на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru