Советник главы Крыма предупредил об утилизации боеприпасов в регионе

Советник главы Крыма Олег Крючков предупредил о планируемой утилизации боеприпасов в ряде населенных пунктов региона. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

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«В населенных пунктах Ленинского района, а также в пгт. Кировское, Октябрьское и г. Старый Крым с 12.00 до 15.00 будет происходить утилизация боеприпасов», — подчеркнул Крючков.

Советник призвал граждан сохранять спокойствие и доверять только информации из официальных источников.

Ранее Крючков заявил, что взрывы в Октябрьском и Джанкое вызваны утилизацией боеприпасов, ситуацию контролировали специальные службы, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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