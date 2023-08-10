Советник главы Крыма предупредил об утилизации боеприпасов в регионе
Советник главы Крыма Олег Крючков предупредил о планируемой утилизации боеприпасов в ряде населенных пунктов региона. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.
«В населенных пунктах Ленинского района, а также в пгт. Кировское, Октябрьское и г. Старый Крым с 12.00 до 15.00 будет происходить утилизация боеприпасов», — подчеркнул Крючков.
Советник призвал граждан сохранять спокойствие и доверять только информации из официальных источников.
Ранее Крючков заявил, что взрывы в Октябрьском и Джанкое вызваны утилизацией боеприпасов, ситуацию контролировали специальные службы, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru