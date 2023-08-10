Советник главы Крыма предупредил об утилизации боеприпасов в регионе

«В населенных пунктах Ленинского района, а также в пгт. Кировское, Октябрьское и г. Старый Крым с 12.00 до 15.00 будет происходить утилизация боеприпасов», — подчеркнул Крючков.

Советник призвал граждан сохранять спокойствие и доверять только информации из официальных источников.

Ранее Крючков заявил, что взрывы в Октябрьском и Джанкое вызваны утилизацией боеприпасов, ситуацию контролировали специальные службы, напоминает RT.

