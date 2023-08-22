Советник главы Крыма предупредил о ликвидации взрывоопасных предметов в регионе

«Специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов: с. Вольное, Джанкойский район с 13.00 до 17.00, пгт. Октябрьское с 13.00 до 15.00, г. Старый Крым с 11.00 до 13.00», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Также работы запланированы в Багерово и микрорайоне Героевское в Керчи с 10.00 до 17.00, отмечает RT.

Между тем Минобороны отчиталось, что в районе Крыма были сбиты два украинских беспилотника. Накануне вечером дроны потерпели крушение над Черным морем в 40 километрах от полуострова, пишет Ura.ru.

