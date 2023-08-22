Советник главы Крыма предупредил о ликвидации взрывоопасных предметов в регионе
Звуки взрывов возможны во вторник в некоторых районах Крыма, где специалисты будут уничтожать боеприпасы. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
«Специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов: с. Вольное, Джанкойский район с 13.00 до 17.00, пгт. Октябрьское с 13.00 до 15.00, г. Старый Крым с 11.00 до 13.00», — написал чиновник в своем Telegram-канале.
Также работы запланированы в Багерово и микрорайоне Героевское в Керчи с 10.00 до 17.00, отмечает RT.
Между тем Минобороны отчиталось, что в районе Крыма были сбиты два украинских беспилотника. Накануне вечером дроны потерпели крушение над Черным морем в 40 километрах от полуострова, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru