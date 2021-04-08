Соцработник в Иркутске подозревается краже в 25 миллионов рублей у детей-сирот

Полицейские задержали в Иркутске соцработника, которая подозревается в хищении свыше 25 миллионов рублей у детей-сирот. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следствие предварительно установило, что работник органов опеки и попечительства входила в сговор с опекунами, подготавливая поддельные распоряжения на снятие денежных средств детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По этим документам злоумышленники обналичивали накопительные пособия, положенные их подопечным по достижении 18-летнего возраста. Получив таким образом деньги, около половины суммы чиновница оставляла себе и тратила на личные цели.

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По версии следствия, пострадали как минимум 36 детей в Иркутске в возрасте от 4 до 15 лет. Ущерб оценивается в более 25 миллионов рублей.

В отношении соцработницы заведено уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас женщина отправлена под домашний арест, а тринадцать ее сообщников – опекунов – под подписку о невыезде.

Ранее Пенсионный фонд России рассказал о схемах, которыми пользуются мошенники для обмана пожилых граждан, передает Ura.ru.

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ФОТО: Помощник министра внутренних дел РФ ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дети-сиротыИркутск
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