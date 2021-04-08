Соцработник в Иркутске подозревается краже в 25 миллионов рублей у детей-сирот

Полицейские задержали в Иркутске соцработника, которая подозревается в хищении свыше 25 миллионов рублей у детей-сирот. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следствие предварительно установило, что работник органов опеки и попечительства входила в сговор с опекунами, подготавливая поддельные распоряжения на снятие денежных средств детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По этим документам злоумышленники обналичивали накопительные пособия, положенные их подопечным по достижении 18-летнего возраста. Получив таким образом деньги, около половины суммы чиновница оставляла себе и тратила на личные цели.