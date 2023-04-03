Солнечная и менее тёплая погода придёт в Москву

Более ясная, но несколько менее тёплая погода прогнозируется в столичном регионе во второй половине текущей недели. Об этом сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Согласно расчётам синоптиков, до среды включительно дневные температуры будут колебаться в районе отметки +12 °C, после чего произойдёт незначительное понижение, рассказал «Известиям» эксперт. Ночью столбики термометров в ближайшие три дня покажут +2… +4 °C.