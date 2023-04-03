Солнечная и менее тёплая погода придёт в Москву
Более ясная, но несколько менее тёплая погода прогнозируется в столичном регионе во второй половине текущей недели. Об этом сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Согласно расчётам синоптиков, до среды включительно дневные температуры будут колебаться в районе отметки +12 °C, после чего произойдёт незначительное понижение, рассказал «Известиям» эксперт. Ночью столбики термометров в ближайшие три дня покажут +2… +4 °C.
При этом отрезок недели с четверга по воскресенье будет отмечен солнечной погодой. Дневные температуры прогнозируются в районе +7…+9 °C, ночью будет уже заметно прохладнее: 0 … +1°C. Осадков не ожидается.
Антициклон над северной частью европейской территории России также приведёт к повышению атмосферного давления. В столице к концу семидневки оно достигнет 760 мм ртутного столба - на 10-15 мм выше нормы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru