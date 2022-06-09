«Солнечная энергия»: Вильфанд рассказал, как долго продлится жара в Москве
Четверг и пятница могут стать самыми жаркими днями июня в Москве, однако уже к выходным температура опустится ближе к климатической норме, успокоил жителей региона в эфире НСН научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Жара в московском регионе будет сильной, однако непродолжительной, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
В Москве утром 9 июня столбики термометра поднялись до +23 градусов, однако это не предел. Синоптики предупреждали о сильном повышении температуры воздуха в грядущие четверг и пятницу.
«Жаркая, даже супержаркая погода прогнозируется сегодня и завтра, температура достигнет отметки 26-29 градусов в разных регионах Москвы и области. Не менее важный факт, что и ночная температура, минимальная, будет выше 15 градусов. Вот эти два дня, четверг и пятницы, будут самыми жаркими днями за первую половину нынешнего июня. Если сравнивать температурный фон с климатом, то оказывается, что такая температура характерна для самого жаркого периода года, для июля, причем не только в Москве, а южнее, в районе Орла. Температура примерно на 4 градуса выше многолетних значений. С чем связана такая погода? С тем, что Москва находится в области высокого давления, облаков очень мало, поэтому солнечные лучи – а они сейчас очень насыщены энергией, до дня летнего солнцестояния осталось 12 дней – мощно прогревают подстилающую поверхность и тепло передается в приземный слой воздуха», - поделился ученый.
При этом температура в выходные тоже будет слегка выше нормы, однако общее состояние погоды будет более комфортным.
«Второй факт заключается в том, что Москва находится не только в области высокого давления, но и в его самой теплой части, и потом, воздушные массы – юго-западные, они приносят жаркий воздух с юго-запада, это важный фактор. Но все-таки с перемещением антициклона на восток в выходные будет более комфортная, не такая жаркая погода, температура понизится до отметки 22-25 градусов, все равно она будет выше нормы на 1-2 градуса, но более комфортная. До середины следующей недели как минимум вот такой температурный фронт сохранится, существенных осадков не ожидается, потому что нисходящее движение в антициклоне препятствует облакообразованию. Но в субботу 11 числа, да и в пятницу такие небольшие малозаметные дожди возможны, они все-таки прогнозируются», - обнадежил синоптик.
Ранее синоптик агентства «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в средней полосе России будет «медовое» лето с безветренной теплой погодой и умеренной влажностью.
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