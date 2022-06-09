«Солнечная энергия»: Вильфанд рассказал, как долго продлится жара в Москве

При этом температура в выходные тоже будет слегка выше нормы, однако общее состояние погоды будет более комфортным.

«Второй факт заключается в том, что Москва находится не только в области высокого давления, но и в его самой теплой части, и потом, воздушные массы – юго-западные, они приносят жаркий воздух с юго-запада, это важный фактор. Но все-таки с перемещением антициклона на восток в выходные будет более комфортная, не такая жаркая погода, температура понизится до отметки 22-25 градусов, все равно она будет выше нормы на 1-2 градуса, но более комфортная. До середины следующей недели как минимум вот такой температурный фронт сохранится, существенных осадков не ожидается, потому что нисходящее движение в антициклоне препятствует облакообразованию. Но в субботу 11 числа, да и в пятницу такие небольшие малозаметные дожди возможны, они все-таки прогнозируются», - обнадежил синоптик.

Ранее синоптик агентства «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в средней полосе России будет «медовое» лето с безветренной теплой погодой и умеренной влажностью.

