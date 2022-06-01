На юге и в средней полосе России ожидается «медовое» лето
В средней полосе России будет «медовое» лето с безветренной теплой погодой и умеренной влажностью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на синоптика агентства «Фобос» Евгения Тишковца.
По мнению специалиста, лето станет своего рода компенсацией за холодную весну в центральном регионе. При этом солнечные дни будут сменяться скоротечными ливнями, поэтому засуха не грозит. При этом температурный режим будет совпадать с климатической нормой.
На юге страны температура будет даже выше нормы, что может привести к незначительной засухе в Краснодарском крае, в Крыму и на Кавказе. Такой прогноз благоприятен для пчел, поэтому лето можно назвать «медовым», отметил Тишковец.
Метеоролог также добавил, что на Русской равнине лучше брать отпуск в июле, поскольку температура воздуха в этом регионе станет максимально высокой в середине лета. Также на этот период придутся наиболее солнечные дни.
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