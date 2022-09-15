Собянин: Запуск МЦД-3 станет мощным драйвером развития Зеленограда

Транспортное обслуживание Зеленограда значительно улучшится с запуском третьего Московского центрального диаметра. Об этом мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал в ходе осмотра хода реконструкции станции «Крюково» - будущей конечной остановки МЦД-3.

По словам градоначальника, в Зеленограде возводится новый вокзальный комплекс по единому стандарту строительства всех ключевых транспортно-пересадочных узлов в Москве. С запуском МЦД-3 в Зеленограде, по сути дела, появится наземное метро.

«Частота движения значительно улучшится: в час пик примерно в 1,5 раза, и раза в четыре - в обычное время. Билеты подешевеют более чем в два раза. Появятся совершенно другие возможности для пересадки в метро и на друге виды транспорта.