Собянин: Запуск МЦД-3 станет мощным драйвером развития Зеленограда

Транспортное обслуживание Зеленограда значительно улучшится с запуском третьего Московского центрального диаметра. Об этом мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал в ходе осмотра хода реконструкции станции «Крюково» - будущей конечной остановки МЦД-3.

По словам градоначальника, в Зеленограде возводится новый вокзальный комплекс по единому стандарту строительства всех ключевых транспортно-пересадочных узлов в Москве. С запуском МЦД-3 в Зеленограде, по сути дела, появится наземное метро.

«Частота движения значительно улучшится: в час пик примерно в 1,5 раза, и раза в четыре - в обычное время. Билеты подешевеют более чем в два раза. Появятся совершенно другие возможности для пересадки в метро и на друге виды транспорта.

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МЦД-3 свяжет Санкт-Петербургское (Ленинградское) направление и Казанское направление с другой стороны Москвы. Все это интегрирует Зеленоград плотно в транспортную сеть столицы», - пояснил Собянин.

Мэр отметил, что работы ведутся в соответствии с планом. Одновременно с МЦД-3, здесь развернулись работы по заделу под будущие высокоскоростные магистрали на Санкт-Петербург. Сергей Собянин утончил, что будет реконструирована и вся привокзальная площадь.

В свою очередь заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Олег Тони рассказал, что строительство ведется поэтапно, станция - действующая, поэтому важно сохранить пассажиропоток. Все работы будут закончены в августе будущего года – строго по графику. В перспективе в состав ТПУ войдет остановочный пункт высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва - Санкт-Петербург».

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
ТЕГИ:ТранспортСобянинЗеленоград
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