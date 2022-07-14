Москомархитектура: На четырех маршрутах МЦД планируется построить еще 11 остановок

Одиннадцать дополнительных остановочных пунктов и станций планируется построить на протяжении первых четырех маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Как отметила Княжевская, на МЦД уже открыто 136 остановочных пунктов. По новым пунктам, которые появятся в границах Москвы, ведется разработка проектов планировки, благодаря которым будут приведены в порядок прилегающие к станциям территории.

Председатель Москомархитектуры указала, что сейчас в столице строятся 96 транспортно-пересадочных узлов (ТПУ).

«Из крупных можно упомянуть ТПУ "Рижская" рядом с одноименным вокзалом, где можно будет пересесть на МЦД-2, 3, 4 и высокоскоростную магистраль "Санкт-Петербург — Москва», — пояснила Княжевская.

Еще шесть крупных ТПУ сформируют на базе новых станций Киевского направления железной дороги «Аминьевская», «Минская», «Кутузово», «Камушки», «Беговая», а также на Белорусском вокзале.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтроительствоТранспортМосква
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