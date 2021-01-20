Собянин: За три года в Москве планируется построить 30 поликлиник
За три года в Москве планируется построить 30 зданий для поликлиник. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра работ по строительству на одном из таких объектов - детско-взрослой поликлиники в Солнцево.
Градоначальник уточнил, что возведение здания под медицинское учреждение началось в прошлом году и уже сейчас выполнен большой объем работ. Окончание строительства запланировано на I квартал 2022 года, однако, по словам мэра, это произойдет раньше срока.
Собянин добавил, что в Солнцево возводится большой объем жилья. По его словам, одновременно идет строительство торгового центра, спортивного комплекса и школы.
Для поликлиники строится пятиэтажное здание, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. В здании планируется разместить филиал №6 городской поликлиники №212 со взрослым и детским отделениями.
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