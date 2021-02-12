Собянин: За год в Москве будет открыто еще 20 новых круглогодичных ярмарок

По словам мэра, администрация города намерена создавать современные торговые объекты с качественной продукцией в каждом районе Москвы. Собянин напомнил, что в таком формате построено уже 40 рынков, а еще 20 будет открыто в текущем году. Мэр подчеркнул, что половина районов Москвы будет оснащена "прекрасными торговыми площадками".



Также глава города отметил, что рядом с ярмарками работают спортивные объекты и площадки для проведения городских фестивалей. Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщает, что центральный ярмарочный павильон в Братеево выполнен в купеческом стиле, сама ярмарка рассчитана на 30 торговых мест. Рынок работает с 09:00 до 20:00, санитарным днем является понедельник.



Префект Южного административного округа Москвы (ЮАО) Алексей Челышев в свою очередь рассказал о реализации в Братеево программы "Мой район". Целью программы, разработанной в 2018 году, стало создание комфортных условий во всех столичных округах, независимо от их расположения. По словам префекта, в Братеево за три года завершили строительство новой развязки, реконструкцию городского парка "Братеевская пойма", а также капитальный ремонт в нескольких социальных объектах, таких как поликлиники, школы и дома культуры.

