Собянин выступил в МГД с ежегодным отчетом

Сергей Собянин выступил с ежегодным отчетом о результатах деятельности столичного правительства в Мосгордуме. Как сообщает АГН «Москва», градоначальник подчеркнул, что главное место в отчете заняла тема борьбы с COVID-19. Мэр столицы заявил, что решения, принимаемые властями города, основаны на опыте других стран, а также анализе возможностей российской столицы. Градоначальник пояснил, что режим повышенной готовности, в котором Москва живет уже 10 месяцев, стал оптимальным путем здравого смысла.

«С одной стороны, он позволил принимать необходимые решения. Но с другой стороны, мы сохранили нормальную городскую жизнь, насколько это было возможно в складывающейся ситуации», - заявил столичный мэр.

Также Сергей Собянин напомнил, что более миллиона школьников перешли на дистанционное обучение всего за неделю и нормально завершили учебный год. По его словам, московский общественный транспорт тоже справился с работой в новых условиях: удалось снизить объемы перевозок, но сохранить частоту движения. А промышленный сектор Москвы в кратчайшие сроки организовал выпуск и закупку лекарств, средств индивидуальной защиты и необходимого оборудования.