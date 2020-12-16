Собянин выступил в МГД с ежегодным отчетом
Сергей Собянин выступил с ежегодным отчетом о результатах деятельности столичного правительства в Мосгордуме. Как сообщает АГН «Москва», градоначальник подчеркнул, что главное место в отчете заняла тема борьбы с COVID-19. Мэр столицы заявил, что решения, принимаемые властями города, основаны на опыте других стран, а также анализе возможностей российской столицы. Градоначальник пояснил, что режим повышенной готовности, в котором Москва живет уже 10 месяцев, стал оптимальным путем здравого смысла.
«С одной стороны, он позволил принимать необходимые решения. Но с другой стороны, мы сохранили нормальную городскую жизнь, насколько это было возможно в складывающейся ситуации», - заявил столичный мэр.
Также Сергей Собянин напомнил, что более миллиона школьников перешли на дистанционное обучение всего за неделю и нормально завершили учебный год. По его словам, московский общественный транспорт тоже справился с работой в новых условиях: удалось снизить объемы перевозок, но сохранить частоту движения. А промышленный сектор Москвы в кратчайшие сроки организовал выпуск и закупку лекарств, средств индивидуальной защиты и необходимого оборудования.
А ранее градоначальник заявил, что Москва в ближайшие месяцы будет жить в условиях «мягких» ограничений, связанных с COVID-19. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. При этом, он отметил, что власти воздерживаются от радикальных мер. Градоначальник добавил, что Москва старается работать без масштабных локдаунов.
По его словам, при этом в столице максимально мобилизуется вся система здравоохранения, пишет RT. Также Сергей Собянин заявил о серьезных успехах в борьбе с пандемией COVID-19, однако, по словам градоначальника. расслабляться пока рано.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru