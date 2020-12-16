Собянин назвал вакцинацию условием возвращения Москвы к нормальной жизни

Возвращение Москвы к нормальной жизни на фоне пандемии COVID-19 возможно в случае массовой вакцинации. С таким заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин.

«И только после массовой вакцинации можно надеяться на полное возвращение к нормальной жизни. В любом случае мы победим эту болезнь, как всегда побеждали любые напасти и становились только сильнее», — цитирует градоначальника RT.

Также Собянин добавил, что вакцинация может стать доступной для всех жителей Москвы в течение ближайших недель.