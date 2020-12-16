Собянин назвал вакцинацию условием возвращения Москвы к нормальной жизни
Возвращение Москвы к нормальной жизни на фоне пандемии COVID-19 возможно в случае массовой вакцинации. С таким заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин.
«И только после массовой вакцинации можно надеяться на полное возвращение к нормальной жизни. В любом случае мы победим эту болезнь, как всегда побеждали любые напасти и становились только сильнее», — цитирует градоначальника RT.
Также Собянин добавил, что вакцинация может стать доступной для всех жителей Москвы в течение ближайших недель.
А накануне руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк рассказал об обновлённом списке первоочередной вакцинации от COVID-19, сообщает РИА Новости. Он отметил, что в столице прививку могут сделать курьеры, работники онлайн-торговли, кинотеатров, салонов красоты и парикмахерских, а также портные и сапожники, сотрудники бань, саун, химчисток и клининговых компаний, мастера по техобслуживанию, работники автомоек и СТО.
Ранее вакцинация от COVID-19 была доступна работникам медицинских и образовательных учреждений, а с 14 декабря этот список пополнили работники МФЦ, культуры, а также сферы торговли и услуг.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+26 509 / сут.
Умерли
48 564+596 / сут.
Выздоровели
2,2 млн+26 490 / сут.
- Госдума приняла закон о расчёте МРОТ исходя из медианного дохода
- Трактористы в Кишиневе устроили стычку с полицией
- Японец Цунода заменит Квята в «Формуле 1» в 2021 году
- Собянин: «Мягкие» COVID-ограничения в Москве сохранятся в ближайшие месяцы
- Госдума приняла закон о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru