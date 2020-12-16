Собянин назвал вакцинацию условием возвращения Москвы к нормальной жизни

Возвращение Москвы к нормальной жизни на фоне пандемии COVID-19 возможно в случае массовой вакцинации. С таким заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин.

«И только после массовой вакцинации можно надеяться на полное возвращение к нормальной жизни. В любом случае мы победим эту болезнь, как всегда побеждали любые напасти и становились только сильнее», — цитирует градоначальника RT.

Также Собянин добавил, что вакцинация может стать доступной для всех жителей Москвы в течение ближайших недель.

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А накануне руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк рассказал об обновлённом списке первоочередной вакцинации от COVID-19, сообщает РИА Новости. Он отметил, что в столице прививку могут сделать курьеры, работники онлайн-торговли, кинотеатров, салонов красоты и парикмахерских, а также портные и сапожники, сотрудники бань, саун, химчисток и клининговых компаний, мастера по техобслуживанию, работники автомоек и СТО.

Ранее вакцинация от COVID-19 была доступна работникам медицинских и образовательных учреждений, а с 14 декабря этот список пополнили работники МФЦ, культуры, а также сферы торговли и услуг.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияМоскваСергей Собянин
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