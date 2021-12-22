Собянин выступил перед депутатами Мосгордумы с ежегодным отчетом

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил перед депутатами Мосгордумы с отчетом о результатах деятельности правительства города.

Ежегодно во второй декаде декабря градоначальник предоставляет парламентариям отчет о работе властей столицы. В 2020 году встреча прошла в дистанционном формате, в этом году состоялась очно.

Собянин в своем выступлении рассказал об итогах работы за уходящий год и планах на 2022 год. Традиционно мэр затронул актуальные для Москвы темы, в частности, развитие транспортной системы столицы: строительство станций метро и МЦК, открытие новых диаметров наземного метро, строительство хордовых магистралей.

Кроме того, градоначальник сообщил о ходе программе реновации и создании комфортной среды в обновляемых кварталах. Также Собянин рассказал о расширении программы лекарственного обеспечения, вводе объектов здравоохранения, планах по реставрации памятников, улучшению экологической обстановки.

