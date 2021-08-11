Собянин: Восстановление уникальных фресок Сретенского монастыря будет продолжено
Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «В Контакте» написал, что в Сретенском монастыре будут восстановлены уникальные фрески начала XVIII века.
«Москва - современный, динамичный город. Очень важно при создании нового бережно относиться к нашему историческому наследию. Один из значимых для города объектов - Сретенский монастырь. Мы продолжаем работу по его восстановлению - отреставрируем уникальные фрески, выполненные костромскими мастерами в 1707 году», - отметил глава столицы.
Градоначальник напомнил, что построенный в 1679 году каменный собор Сретенского монастыря в 1925 году превратили в общежитие офицеров. В результате установки деревянных перекрытий и печей был нарушен температурный режим, что привело к повреждению обшивки купола и протечкам. Из-за этого фрески сильно пострадали и могли совсем погибнуть, но сохранились благодаря тому, что стены собора были окрашены и оклеены обоями.
В 1962 году фасад собора был отреставрирован, а к 1990-му году были восстановлены позолоченные узорные кованые кресты. При этом фрески до сих пор оставались в плачевном состоянии и правительство столицы приняло решение выделить средства на их реставрацию.
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