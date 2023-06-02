Собянин: Водолазы Москвы в 2022 году спасли более 130 человек

Водолазы российской столицы спасли на воде за 2022 год 134 человека. Такую статистику обнародовал мэр Москвы Сергей Собянин. В блоге на своем персональном сайте он раскрыл некоторые подробности работы водолазных служб города.

Как уточнил градоначальник, всего функционируют три таких подразделения: управление водолазных работ «Мосводостока», водолазная служба «Мосводоканала» и Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах. Первые две службы контролируют состояние природных и искусственных водоемов, а также следят за гидротехническими объектами.

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Сотрудники, в частности, проводят очистку и углубление дна водоемов, обследуют рыбозащитные сооружения. Водолазы «Мосводоканала» за прошлый год провели на глубине в общей сложности 3 тысячи часов. При этом их снаряжение вести около 80 килограммов, обратил внимание Собянин. Работы ведутся круглый год.

Водолазы имеют в своём распоряжении современное оборудование - гидролокаторы - эхолоты, и аппараты для работ на глубине. Как уточнил мэр, час работы в воде таких специалистов сопоставим с целой дневной физической нагрузкой на суше. По оценке градоначальника, водолазные службы обеспечивают бесперебойную работу систем водоснабжения и водоотведения всего мегаполиса, а также безопасность посетителей городских пляжей.

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ФОТО: pixabay.com
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