Собянин: Водолазы Москвы в 2022 году спасли более 130 человек

Водолазы российской столицы спасли на воде за 2022 год 134 человека. Такую статистику обнародовал мэр Москвы Сергей Собянин. В блоге на своем персональном сайте он раскрыл некоторые подробности работы водолазных служб города.

Как уточнил градоначальник, всего функционируют три таких подразделения: управление водолазных работ «Мосводостока», водолазная служба «Мосводоканала» и Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах. Первые две службы контролируют состояние природных и искусственных водоемов, а также следят за гидротехническими объектами.