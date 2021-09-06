В МВД России прокомментировали сообщения о новых штрафах за автоакустику
МВД России опровергло введение нового штрафа для автовладельцев за установку дополнительных акустических систем на автомобиль.
Накануне ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД сообщило, что российских водителей могут начать штрафовать за дополнительные динамики и усилители звука для машины, если акустика противоречит положениям по допуску автомобиля к эксплуатации.
«Некорректный заголовок и произвольная интерпретация информационным агентством ТАСС сведений, содержавшихся в ответе пресс-центра МВД России на запрос агентства, спровоцировали серию публикаций в СМИ о введении нового штрафа для водителей за установку дополнительных акустических систем на автомобиль. Данная информация не соответствует действительности», — подчеркнули в министерстве.
В ведомстве отметили, что пресс-центр разъяснял нормы действующего административного законодательства, и в ответе МВД «ни слова не говорилось» о новом штрафе.
Министерство призвало СМИ не допускать вольной трактовки формулировок из официальных ответов ведомства.
«Мы всегда готовы разъяснить, уточнить, предоставить дополнительную информацию по интересующим вас темам», — добавили в пресс-центре МВД.
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