В МВД России прокомментировали сообщения о новых штрафах за автоакустику

Накануне ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД сообщило, что российских водителей могут начать штрафовать за дополнительные динамики и усилители звука для машины, если акустика противоречит положениям по допуску автомобиля к эксплуатации.

«Некорректный заголовок и произвольная интерпретация информационным агентством ТАСС сведений, содержавшихся в ответе пресс-центра МВД России на запрос агентства, спровоцировали серию публикаций в СМИ о введении нового штрафа для водителей за установку дополнительных акустических систем на автомобиль. Данная информация не соответствует действительности», — подчеркнули в министерстве.

В ведомстве отметили, что пресс-центр разъяснял нормы действующего административного законодательства, и в ответе МВД «ни слова не говорилось» о новом штрафе.

Министерство призвало СМИ не допускать вольной трактовки формулировок из официальных ответов ведомства.

«Мы всегда готовы разъяснить, уточнить, предоставить дополнительную информацию по интересующим вас темам», — добавили в пресс-центре МВД.

