Собянин: В программу реновации включили еще девять новых площадок

Ещё девять новых площадок пополнили список программы реновации жилья в российской столице. Постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Все площадки для строительства новых домов расположены на месте сносимых старых пятиэтажек. В общей сложности в рамках второго этапа реновации будет возведено 114,2 тысячи квадратных метров жилья.

С начала года в Москве демонтировали 100 домов по реновации

Согласно плану, будут расселены 23 старых дома. Новое, улучшенное жильё получат 4200 москвичей. Список новых площадок опубликован на сайте mos.ru.

На сегодня для возведения многоэтажек по программе реновации подобрано 623 площадки. Построено на данный момент 314 жилых комплексов. Ведется проектирование и строительство 475 домов. В новые дома переезжают или уже отпраздновали новоселье свыше 163 тысяч человек.

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ФОТО: Департамент строительства города Москвы
ТЕГИ:СтроительствоМоскваРеновация Жилья

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