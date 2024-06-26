С начала года в Москве демонтировали 100 домов по реновации
В столице с начала 2024 года в рамках реализации программы реновации было демонтировано 100 домов, рассказал на пресс-конференции глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Он отметил, что 16 демонтированных домов находились на юго-востоке Москвы. На местах снесенных зданий появятся новостройки и различные социальные объекты.
Все дома демонтировали по технологии «умного сноса», благодаря которой снос домов проходит экологично и безопасно. Кроме того, при «умном сносе» специалисты сохраняют максимально возможное количество деревьев, расположенных вокруг сносимого дома: их закрывают специальными коробами, которые защищают их от возможных повреждений.
С старта реализации программы реновации в столице было возведено 311 жилых комплексов общей площадью 4,4 миллиона квадратных метров. В этом году планируется ввести в эксплуатацию еще порядка 100 домов площадью 1,5 миллиона квадратных метров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru