С начала года в Москве демонтировали 100 домов по реновации

В столице с начала 2024 года в рамках реализации программы реновации было демонтировано 100 домов, рассказал на пресс-конференции глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что 16 демонтированных домов находились на юго-востоке Москвы. На местах снесенных зданий появятся новостройки и различные социальные объекты.

Все дома демонтировали по технологии «умного сноса», благодаря которой снос домов проходит экологично и безопасно. Кроме того, при «умном сносе» специалисты сохраняют максимально возможное количество деревьев, расположенных вокруг сносимого дома: их закрывают специальными коробами, которые защищают их от возможных повреждений.

С старта реализации программы реновации в столице было возведено 311 жилых комплексов общей площадью 4,4 миллиона квадратных метров. В этом году планируется ввести в эксплуатацию еще порядка 100 домов площадью 1,5 миллиона квадратных метров.

