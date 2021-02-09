Собянин: В Москве за три года будет построено около сотни школ и детсадов
В Москве в ближайшие три года будет построено около 100 новых школ и детских садов. Об этом в ходе осмотра строящегося здания школы №2007 в районе Южное Бутово рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что оно будет сдано уже в текущем году.
«Школа будет, надеюсь, сдана уже в этом году, и 1 сентября ребята пойдут в эту прекрасную школу, оснащенную всем необходимым для современного обучения», - заявил Сергей Собянин.
Добавим, что начиная с 2011 года, в Москве было построено 407 зданий образовательных учреждений – в том числе 296 детских садов и 111 школ.
А ранее стало известно, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в российских школах появятся советники директора по воспитательной работе, сообщает «Коммерсант». По его словам, стать советником смогут не только действующие педагоги, но и студенты педагогических вузов начиная с четвёртого курса, которым предстоит принять участие в конкурсе «Навигаторы детства».
Министр отметил, что в настоящее время конкурс уже проходит в пилотном режиме в Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской и Челябинской областях, а также в Ставропольском крае и в Севастополе, и ставки советников-воспитателей появятся в местных школах с 1 марта. Остальные регионы России будут вовлечены в проект в 2022 году.
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