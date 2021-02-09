Собянин: В Москве за три года будет построено около сотни школ и детсадов

В Москве в ближайшие три года будет построено около 100 новых школ и детских садов. Об этом в ходе осмотра строящегося здания школы №2007 в районе Южное Бутово рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что оно будет сдано уже в текущем году.

«Школа будет, надеюсь, сдана уже в этом году, и 1 сентября ребята пойдут в эту прекрасную школу, оснащенную всем необходимым для современного обучения», - заявил Сергей Собянин.

Добавим, что начиная с 2011 года, в Москве было построено 407 зданий образовательных учреждений – в том числе 296 детских садов и 111 школ.