Комсорг или замполит? В российских школах появятся советники-воспитатели

Такая должность, официально именуемая «советник директора по воспитанию», появится во всех регионах в 2022 году, а в десяти пилотных – уже в нынешнем. Ответственность за подготовку кадров возложена на министерство просвещения и Российское движение школьников, которое курируется внутриполитическим блоком Администрации президента РФ. Как пишет «Коммерсант», участие молодежи, в том числе школьного возраста, в недавних протестных акциях, заставило ускорить реализацию всех проектов подобного рода.

Советниками-воспитателями смогут стать действующие педагоги и студенты педвузов, начиная с четвертого курса, после программы обучения в «Артеке». Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева пояснила изданию, что они должны будут говорить с детьми на их языке, в том числе о политике и митингах. По ее словам, воспитатель должен знать, чем живут современные дети: «Нужно знать язык и мемы, смотреть стримы и фильмы, которые они смотрят, музыку, которую слушают, вести социальные сети, разбираться в игровых приставках и компьютерных играх».

Между тем, кроме умения разбираться в игровых приставках, человек, претендующий на роль воспитателя отнюдь не малых детишек, должен бы уметь еще и ладить с подростками, уметь их слушать и слышать, уметь говорить с ними не только языком мемов, но и простым человеческим языком (кстати, лишенным лозунгов). Таким образом, вырисовывается профессионал с глубоким знанием подростковой психологии. Который может рассчитывать на зарплату в 15 тысяч рублей…

Интересно, что советовать советник-воспитатель будет не только школьникам, но и директору. У школьников есть запрос на то, чтобы с их мнением считались, указала г-жа Плещева. Представим себя на месте директора школы, которому такой запрос транслирует невесть откуда появившийся советник. А если он еще и студент, ситуация становится и вовсе комичной. Во всяком случае, судьба его совета в директорском кабинете абсолютно очевидна.

Главный вопрос, однако, в том, примут ли школьники этих советников-воспитателей. Студенту, самому вчерашнему школьнику, будет крайне непросто завоевать такой авторитет, чтобы к его словам прислушивались. А действующий преподаватель, после ускоренных курсов пытающийся говорить на языке подростков, растеряет авторитет существующий. И в том, и в другом случае втолковать что-либо о вреде участия в митингах вряд ли получится. Получится либо «комсорг», либо «замполит». И в обоих случаях – «спецпропагандист».

