Собянин: В Москве вышел на линию 500-й электробус

На улицы Москвы вышел 500-ый электробус. В церемонии его запуска на линию принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что первый электробус вышел на дороги столицы два года назад. Теперь же в Москве создан самый крупный среди городов Европы парк таких машин.

Модель произведена ПАО «КАМАЗ». По словам Собянина, качество таких автобусов первоклассное. Они удобны как для пассажиров, так и для водителей. Кроме того, они позволят улучшить экологию города.