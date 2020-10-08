Собянин: В Москве вышел на линию 500-й электробус

На улицы Москвы вышел 500-ый электробус. В церемонии его запуска на линию принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что первый электробус вышел на дороги столицы два года назад. Теперь же в Москве создан самый крупный среди городов Европы парк таких машин.

Модель произведена ПАО «КАМАЗ». По словам Собянина, качество таких автобусов первоклассное. Они удобны как для пассажиров, так и для водителей. Кроме того, они позволят улучшить экологию города.

Депутат МГД Олег Артемьев: К концу года в Москве будут курсировать около 600 электробусов

Москва намерена наращивать объемы поставок электробусов. Весь парк Мосгортранса должен быть заменен ими.

500-й электробус будет перевозить пассажиров по маршруту м4 от станции метро «Озерная» до метро «Октябрьская», сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.


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ФОТО: РИА Новости
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