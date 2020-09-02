Депутат МГД Олег Артемьев: К концу года в Москве будут курсировать около 600 электробусов

Изменение потребительского поведения стимулирует производителей более ответственно и экологически безопасно подходить к своему производству, и эта тенденция распространяется и на транспортную сферу, где набирают популярность велосипеды, самокаты и электрокары. Об этом заявил депутат Мосгордумы, летчик-космонавт РФ Олег Артемьев, сообщает «АиФ».

Он напомнил, что Россия стремится соответствовать мировым тенденциям, и в Конституции прописаны аспекты об охране окружающей среды, экологическом образовании граждан и снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Москва, между тем, постепенно переходит на электрический транспорт. По данным Артемьева, к концу 2020 года в столице будут курсировать уже около 600 электробусов. Электрический транспорт экологичен и более выгоден в сервисном обслуживании, отмечает депутат.

«Поэтому власти Москвы считают своей задачей в ближайшее время сделать экологически чистым общественный транспорт, а в будущем перейти и на электрические личные автомобили», - сказал Артемьев.

