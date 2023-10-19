Собянин: В Москве создадут новое производство препаратов от онкологии
В Российской столице появится новый завод по выпуску медицинских препаратов, применяемых при онкологических, генетических и редких заболеваниях. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах строительства производства в своем Telegram-канале.
Биотехнологический комплекс концерна «Россиум» будут располагаться на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис «Москва» в Зеленограде. Предприятие в 2027 году уже должно быть введено в строй. Первая продукция должна начать выпускаться не позднее первого квартала 2028 года.
Как уточнил градоначальник, новое производство включено в фармацевтический кластер Москвы. На данный момент он объединяет 11 компаний, восемь заводов уже дают продукцию. Предприятия кластера будут производить 128 международных непатентованных наименований лекарств, причём 98 из них в России ранее никогда не выпускались.
По словам Собянина, данные производства позволят закрыть потребность в отечественных онкологических препаратах больше чем на 80%. Это, в свою очередь, поспособствует ускорению процесса импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru