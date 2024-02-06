Собянин: В «Алабушеве» ввели три корпуса для высокотехнологичных предприятий
На территории площадки «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» ввели в эксплуатацию три новых корпуса, в которых будут трудиться свыше тысячи человек. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, строительство на площадке, специализирующейся на выпуске микроэлектроники, медоборудования и лекарств, а также информационных и компьютерных технологиях, ведется в рамках программы создания мест приложения труда. Помимо трех корпусов, в эксплуатацию введен КПП. Во всех корпусах, помимо производственных площадок, предусмотрены технические комнаты, медпункт, столовая и офисы. Уже сданы в аренду порядка 80% площадей, отметил мэр.
Собянин добавил, что предприятия смогут получить статус резидента ОЭЗ, а вместе с ним — значительные налоговые льготы.
Градоначальник подчеркнул, что строительство за счет частных средств промышленного технопарка является ярким примером симбиоза между бизнесом и городом. Столичные власти получают современную инфраструктуру для размещения инновационных производств, инвестор — льготы при возведении жилой недвижимости.
Собянин анонсировал сдачу второй очереди проекта осенью 2026 года. Она позволит обеспечить работой еще порядка тысячи человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянин: В «Алабушеве» ввели три корпуса для высокотехнологичных предприятий
- Театральный коллектив не смог вылететь в Москву из-за проблем с документами
- В Рособоронэкспорте опровергли информацию о срыве поставок С-400 Индии
- Неизвестный бросил сумку на территорию генконсульства России в Сиднее
- В Госдуме подготовили законопроект о наказании «серийных доносчиков»
- СМИ: Путин выступит с посланием парламенту в конце февраля - начале марта
- Сунак заявил о готовности Британии отразить нападение со стороны России
- Над Белгородской областью уничтожили семь украинских беспилотников
- СМИ: Шойгу на переговорах обратился к министру обороны КНР на китайском языке
- ЦБ РФ допустил точечное продление льготной ипотеки на новостройки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru