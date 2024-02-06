Собянин: В «Алабушеве» ввели три корпуса для высокотехнологичных предприятий

По его словам, строительство на площадке, специализирующейся на выпуске микроэлектроники, медоборудования и лекарств, а также информационных и компьютерных технологиях, ведется в рамках программы создания мест приложения труда. Помимо трех корпусов, в эксплуатацию введен КПП. Во всех корпусах, помимо производственных площадок, предусмотрены технические комнаты, медпункт, столовая и офисы. Уже сданы в аренду порядка 80% площадей, отметил мэр.

Собянин добавил, что предприятия смогут получить статус резидента ОЭЗ, а вместе с ним — значительные налоговые льготы.

Градоначальник подчеркнул, что строительство за счет частных средств промышленного технопарка является ярким примером симбиоза между бизнесом и городом. Столичные власти получают современную инфраструктуру для размещения инновационных производств, инвестор — льготы при возведении жилой недвижимости.

Собянин анонсировал сдачу второй очереди проекта осенью 2026 года. Она позволит обеспечить работой еще порядка тысячи человек.

